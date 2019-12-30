好市多為慶祝進軍日本20周年，推出浮世繪風格的富士山購物袋，充滿濃濃日本味。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

網友PO出自己買到的一大一小好市多購物袋。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

好市多推出紀念購物袋，兩個79元。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

美式大賣場Costco好市多，除了美食搶手，日常生活用品也很夯，日前為慶祝日本第一家好市多成立20週年，新出的絕美浮世繪「富士山購物袋」，現在台灣也買得到了！近日有網友PO出購物袋美照，表示想不到美式賣場的購物袋居然很日式，出自名畫家之手的富士山購物袋引起網友驚呼，紛紛詢問哪裡買？

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，台灣第一家好市多成立也即將滿23年，日本四月新出的20週年慶購物袋竟然在高雄中華店買到。購物袋上的畫作，是日本江戶時代後期浮世繪師葛飾北齋的版畫作品「凱風快晴」，是《富嶽三十六景》之中的一幅，描繪的是富士山。購物袋有大有小，2個79元。

網友看到後紛紛回應「幫我買」、「請問桃園南崁店有富士山購物袋嗎？」、「請問新竹店有購物袋嗎？」、「大順店買到了」、「中和店買到了」、「台中有」。還有人憶起「加入好市多會員已經23年，想當年員工比顧客還多，都好擔心好市多會倒，對比現在菜市場的樣子，只能說老闆真的很有勇氣和眼光」。

好市多1997年進駐台灣，在高雄成立第一家賣場，目前全台有12家賣場，分布於大台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地。

(中時電子報)