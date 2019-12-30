豪宅不只開發金字塔客層，更多被視為「金字塔上避雷針級」，財力雄厚的企業主，在台中市多個億元級以上豪宅闊氣出手，看好這波時機投資置產，台商回流已成為頂級建案的大買家。

不動產業者指出，黃金地段已是購屋必要條件, 但富豪購屋置產觀點不僅於此，促使建商紛紛大手筆的聘請國際大師來操刀為建案鍍金，凸顯買家和住戶的身分地位，豪宅市場中掀起一波國際美學風潮，台中漸成這些國際大師可揮灑創意、標示美學理念場域，大陸「丽格」、「富邦新市政」、「寶璽天睿」等國際級大案近期即將完工，勢必為七期新市政中心再掀話題。

住商不動產7期南屯店經理黃權銘指出，位在七期核心的綠十字軸線以夏綠地園道為中心，串聯市政園道及世界新九大地標「台中國家歌劇院」，緊鄰台中消費力最強的百貨，園道兩旁名宅遍布，國際頂級品牌如蔦屋書店、愛馬仕、三宅一生、Minotti齊聚於此，儼然已是台中與國際品味接軌的「世界之窗」，屬台中最精萃的黃金地段，寸土寸金讓此區可望繼續突破台中豪宅價格的天花板。

以坐落夏綠地園道第一排面南座向的大陸「宝格」為例，地段或規劃佳，據悉，九成以上的成交客層都為經營全球事業佈局的企業主，頂級客層對建案品質與細節相當敏銳與考究，對這樣具有國際級設計水準的稀有產品自然情有獨鍾。

同樣位在綠十字軸線的新案寶璽「天睿」，預計在明年完工，為加拿大建築大師Michael Green與日本空間大師片山正通攜手打造，另一案富邦「新市政」請出普立茲克建築獎白派大師Richard Meier規劃單梯核心筒結構，連接著兩個不同高度的南、北塔樓，頗受高端客群青睞。

(中時 )