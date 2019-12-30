苗栗縣選舉委員會30日宣導大選注意事項。（何冠嫻攝）

苗栗縣選舉委員會呼籲，遵守投票秩序與規則，並正確圈選選票、投入相應票匭。（何冠嫻攝）

苗栗縣選舉委員會提醒，選舉人進入投開票所應遵守注意事項，以免受罰。（何冠嫻攝）

因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，苗栗縣將設置480個投開票所、配置6240位選務人員。苗栗縣選舉委員會30日宣導提醒，投票將於1月11日上午8時至下午4時，民眾務必攜帶身分證、印章及橘色投票通知單，並遵守投票秩序與規則，以免受罰。

2020大選投票將於1月1日上午8時至下午4時展開，苗栗縣選委會總幹事彭基山指出，此次大選5種選票以顏色區別，總統副總統選舉票為淺粉紅色、區域立法委員選舉票為淺黃色、平地原住民立法委員選舉票為淺藍色、山地原住民立法委員為淺綠色、全國不分區立法委員為白色，每人依身分別，最多可領到3種選票。

選委會統計苗栗縣具投票權之選舉人數，總統副總統為44萬7574人、區域立委有43萬7973人、全國不分區立委為44萬7625人、山地原住民立委4883人、平地原住民立委3200人，其中全縣年滿20歲並符合資格的首投族約7500人，並因應大選設置480個投開票所，較去年地方公職人員選舉增加10所，方便民眾就近投票。

彭基山提醒，投票時務必攜帶本人國民身分證、印章及橘色投票通知單，並遵守投票秩序與規則，正確圈選選票、投入相應票匭。

選委會說明，若將手機或攝影器材帶入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、將選票以外的物品投入票匭、投票當日仍然從事競選或助選活動，包含選舉日用LINE、Facebook散布訊息拉票、宣傳，或在投開票所周圍喧嚷干擾投票等，都可依違反選罷法開罰，提醒民眾留意以免受罰。

苗栗縣第一、二選區立委各有6人參選，選委會將於1月3日在吉元與信和有線電視第三頻道，直播「立法委員選舉苗栗縣候選人公辦電視政見發表會」，第一選區直播時間為上午8時15分、第二選區直播時間為上午10時20分，另將於1月4日、6日、8日及10日下午7時重播。

(中時 )