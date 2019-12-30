選戰進入最後關頭，民進黨副總統候選人賴清德30日為北市第六選區立委候選人謝佩芬助選，兩人一起玩夾娃娃機並夾起了小熊維尼。賴清德表示，經過謝佩芬這幾個月的努力，目前雙方實力在伯仲之間，希望這次能夠翻轉，開出不一樣的新局。

賴清德說，目前大安區陷入激戰，藍綠候選人實力相當接近，由於大安區的席次非常關鍵，不管在北市或在台灣，只要大安區能夠勝利，這一次台灣派就能贏，他也非常希望謝佩芬能夠進入國會。

賴清德表示，謝佩芬的專業背景也是過去台灣歷史上、國會裡面從沒有過有這樣的人才。她除了是台大法學跟政治雙學位，也是哈佛大學法學跟甘迺迪學院公共行政雙碩士，同時也是我邦交國吐瓦魯共和國派駐在聯合國的外交官。如果謝佩芬有辦法高票當選立法委員，不僅可以提高我們國會問政的品質，對台灣在外交、國防與司法制度方面一定有具體的貢獻。

賴清德說，經過近幾個月的努力藍綠雙方實力相近，目前也已進入最後的一哩路，他呼籲選民在明年1月11日票投蔡英文、票投謝佩芬，讓民進黨國會也能過半。

(中時 )