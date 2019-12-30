前太電董事長孫道存被控掏空200億元遭判刑3年入監，若孫無另案接押，將於明年1月1日刑滿出獄。依據監所釋放人犯流程，八德外役監1日上午9時起辦理釋放手續，也就是獄方結算孫在監相關物品、金錢，確認人別及執行指揮書之後，孫即可出監，預計孫中午前釋放出監。

不過，孫道存出獄有個變數，由於孫道存另被查出涉嫌長期挪用太電旗下太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會基金逾1.2億，支付880多萬元的二審民事訴訟費及清償債務、財務周轉、私人開銷，遭北檢依公益侵占罪嫌起訴。台北地院日前提訊孫調查有無羈押必要，孫請求以500萬元內金額交保。因此若是法院認為孫沒有羈押必要，31日前裁定交保的話，孫就能在元旦順利出獄。

孫道存所涉的太電掏空案纏訟13年，直至2017年8月最高法院駁回上訴確定。其中，太電前財務長胡洪九遭判刑14年6月；併科罰金10億元確定；孫道存則遭判刑3年確定。孫道存在判決確定後，一度以生病為由，向北檢執行科聲請暫緩入監遭駁。

2017年9月，孫道存向北檢報到入監服刑，在台北監獄服刑半年，就在2018年3月轉到八德外役監服刑，被分配到園藝隊當園丁；今年3月，孫服刑刑期過半，首次向八德外役監申請假釋，初審獲准，複審被駁回；孫在7月初依間隔4個月的規定，第2度申請假釋，命運相同，只好繼續在外役監服刑。

孫11月間第3度聲請假釋，矯正署假釋審查會，依據「假釋審核參考原則」，審酌孫的「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」等3大面向後，認為孫不符假釋條件，再予駁回。因此孫服刑至明年1月1日刑滿出獄。

(中時 )