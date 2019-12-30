新北富邦國際城市U18棒球邀請賽四強賽，新北藍靠林岳谷的再見安打免於遭翻盤的命運，以4比3擊敗新北白隊，順利收下冠軍賽門票，雖然這是林岳谷生涯第一支再見安打，但他的喜悅並沒有維持太久，再加上打線熄火，讓總教練周宗志動怒認為球員打擊太隨便，林岳谷說，「開心一下下就好，明天還有更重要的比賽。」

由穀保家商組成的新北藍隊是去年的冠軍球隊，不過在四強賽前8局僅何恆佑敲出一支安打，這支帶有2分打點的安打助藍隊一路領先，不過9局上半新北白隊連搶3分逆轉，讓壓力全落在了藍隊身上。

9局下半周委宏先敲出追平安後，林岳谷補刀安打，敲出再見安帶回勝利，這也是他生涯首支再見安打，不過他認為這場比賽就算不靠再見安打也該贏下來，「我們的安打應該要更多，但今天不知道為何狀況都不好。」藍隊此戰僅敲出4支安打。

四強戰因受雨勢影響，原定在新莊球場舉行的比賽移至三重球場舉行，全場比賽小雨不斷，不過林岳谷認為球隊打線熄火與天氣無關，「昨天下雨對台中市也打很好，今天不應該贏這麼辛苦，敲再見安開心一下下就好，明天還有更重要的比賽(冠軍戰)，拿到冠軍再開心。」

林岳谷有入選今年U18世界盃的36人培訓名單，可惜最後不在正式名單內，林岳谷坦言心情多少會受到影響，「但是不能讓自己浸在不好的想法裡，暑假把自己心態調適回來。」雖然因為年齡限制不能再打U18，不過他希望高三最後一次木棒聯賽能有好表現。

(中時 )