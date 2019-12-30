警方表示因晚會場地太平運動場附近停車不便，呼籲參加跨年的民眾多搭乘大眾運輸工具。（太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

太平運動場附近停車資訊。（太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

今年台中跨年晚會採雙主場，除后里麗寶樂園外，並首度在太平區運動場舉辦跨年晚會，由于美人主持，晚會陣容包括金曲歌王翁立友、歌后黃妃、周興哲等，因太平運動場附近停車不易，台中市政府及太平警分局特別規劃接駁車輛及交管措施，希望在不影響當地住戶通行之外，讓民眾踴躍參與及歡樂迎新年。

太平警分局指出，12月31日當天將在太原停車場到太平東平夜市間以接駁車接駁，附近包括中興東路、永平路1段、中平路、東平路將進行交通管制，呼籲民眾走路或搭乘大眾交通工具到場。

其次，警方表示因晚會場地太平運動場附近停車不便，呼籲參加跨年的民眾多搭乘大眾運輸工具，當天可搭乘51路、74路、242路公車到場，並鼓勵住在附近的太平區民眾，可以走路散步到場，避免塞車。

另外，市政府當天下午5點到隔天凌晨1點30分在太原停車場到太平東平夜市間規劃接駁路線，民眾開車或騎車到太原停車場後，搭乘每10-15分鐘就有一班的接駁車到太平區東平路「東平夜市」，下車後再走約3-5分鐘路程即可到活動會場「太平運動場」，當天太原停車場共有316格汽車停車格，並有1600台機車停車格，東平夜市也可停約1200輛機車。

太平警方表示，12月31日當天下午5點到隔天凌晨1點30分，中平路(東平路到永平路1段)將封路禁止車輛通行。另永平路1段(中平路至中興東路間）、中興東路（建興北路至永平路1段間）實施交通管制、東平路（新平路1段至中平路間）實施交通管制。

(中時 )