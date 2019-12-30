網友留言。（摘自批踢踢網頁）

選戰倒數12天，有網友今就統整全台所有媒體人推估國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文的選票估算全指南，許多網友紛紛大讚細心！

網友terry66於批踢踢發文統整全台媒體人對於2020大選的選票估算，其中韓國瑜贏的部分如下：音樂人劉家昌估韓得800萬票，國民黨台南市議員謝龍介認為韓贏90萬票，資深媒體人唐湘龍估韓贏76萬票，資深媒體人謝寒冰評韓贏74萬票。

認為蔡英文會贏的，前綠營立委沈富雄估蔡贏300萬票，《美麗島電子報》董事長吳子嘉評蔡贏200萬票，作家苦苓認為蔡會贏120萬票。

至於其他估票方式，該網友列舉，資深媒體人陳揮文認為韓會得500萬票，前日本駐台代表沼田幹夫、資深媒體人趙少康和黃暐瀚認為韓蔡輸贏在5個百分點間，資深媒體人尚毅夫認為韓會得450~480萬票。

底下網友則補充，「還有胡幼偉的906萬票」、「我先把劉臉書設搶先看」、「800萬包底」！

(中時電子報)