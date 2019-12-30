陳超明回批對手民進黨立委候選人羅貴星不懂立委職權。〔謝明俊攝〕

陳超明出示他為苗栗爭取財劃法的公文。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗縣立委候選人陳超明。

選戰進入倒數，立法委員候選人陳超明30日推出「為您打拚的每一天」競選影片。並針對同區候選人羅貴星發放批評他未提案修改財政收支劃分法的文宣，陳超明回應羅貴星不懂立委職權，財劃法分配不公，是在他率先提出並多次質詢行政院長，為苗栗縣努力創稅討公道，促使行政院陸續給予善意回應。

陳超明指出，他總共提出六次總質詢及兩次專案質詢，要求行政院及財政部應修正財劃法、全額補助苗栗交通建設。就在11月3日，蘇貞昌院長到苗栗宣布免除造橋交流道、聯大道路改善工程、西湖鄉龍壽橋段連絡道(苗33支線)新闢工程三項交通建設的配合款共2.54億元，就是他質詢爭取得來。

陳超明表示，自101年第8屆立委任期內，他率先質詢行政院長，由於財政收支劃分法分配公式設計不公平，以致苗栗縣逐年創造國稅增加，但所獲得分配款卻沒有變多。因為他的質詢，104年11月行政院同意中央補助款有涉及人民生命財產安全項目，可免除地方配合款。在本屆立委任內，多次與國民黨曾銘宗立委多次商討修正財劃法，且達成共識要為苗栗縣努力創稅應該得到公平的對待，並由曾銘宗委員領銜提出財劃法修正案。

針對羅貴星發放文宣批評他未提案修正財劃法，陳超明利用30日上午發表競選影片的機會，也提出回駁，陳超明強調，羅貴星議員可能不懂立法委員職權，因為除了提出法律修正案，質詢權更為重要。陳超明強調，不理解立委職權沒關係，但別混淆視聽，抹煞他協助解決苗栗財政的努力與成績。陳超明也反問羅議員，如果連立法委員職權都不懂，如何讓「苗栗值得更好？」

(中時 )