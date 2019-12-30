針對大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議日前通過「證券法」修訂草案，對此，大陸大型投行中金公司發表報告指出，認為新「證券法」有助於進一步貢獻領先券商的競爭優勢，優化行業格局，短期看好券商類股在市場風險偏好提升下的估值修復。

香港信報30日報導，大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議通過「證券法」修訂草案，全面推行註冊制，取消發行審核委員會制度，並強化訊息披露，以及擴大內線交易懲處等，2020年3月1日正式實施。

中金公司指出，註冊制對投行實力、公司合規和風控能力提出更高要求，差異化的投行服務有助於維持業務收費水準和加快發行效率，並提高投行業務的集中度，促進領先券商強者恆強。

中金公司又稱，中期而言，由上而下的資本市場改革與開放進程有望繼續推動領先券商由估值提升到盈利改善。長期看好在機構業務、財富管理、產業投行等為基礎的全業務鏈協同方面具備優勢的公司。

中金公司提及，市場早期討論較多的券商牌照是否開放問題，新「證券法」內容大致排除向未獲得券商牌照的銀行或互聯網公司，單獨開放投行或經紀業務資格的可能性

(工商 )