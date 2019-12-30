民進黨團預計12月31日三讀通過《反滲透法》，遭各界痛批是「綠色恐怖」。總統蔡英文雖表示，相信可在立院好好談，民進黨團書記長李俊俋卻直言，依舊會在31日按照計畫通過《反滲透法》。韓粉一片憤慨，哀號一旦法條通過，不僅全國廟宇都可能被查，自己再也不敢去大陸旅遊、探親了。

針對蔡總統稱會給立法院充分時間好好討論，被解讀民進黨團可能會暫緩強行通過《反滲透法》，但李俊俋表示，總統的意思是這段時間都可以談，在野黨對《反滲透法》有意見都可以提出來討論，但黨團沒有改變31日三讀通過《反滲透法》的計畫。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，痛罵：「反滲透惡法若通過可能會發生什麼事？當選無效！這就是為什麼他們要強行通過的原因了，想要永遠執政！」

文章一出，迴響熱烈。有人更直言，《反滲透法》如果通過：

1、「陸配」 妳還敢返鄉探親嗎？妳還敢拿錢、拌手禮回大陸或拿大陸家人的錢、禮物嗎？資敵喔！接受大陸資助喔！

2、台灣同胞遇海難、空難、國外災變政變時，絕不可接受大陸援救或撤離，寧可死也不可接受大陸援助。

3、農漁民的産品還敢賣到大陸嗎？那就是資敵喔！

4、陸客不敢來台旅遊啦！會被冠上來台宣傳的紅帽子，觀光産業只有倒閉！

5、台灣人也不能去大陸旅遊了！

6、全國廟宇也隨時會被查，連拜拜的人可能被牽連？小心被扣上可能就是通敵，去提供情報。

因為我說你有罪，就有罪，廣傳吧！有罪，廣傳吧！

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

(中時電子報)