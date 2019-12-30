鄭宏輝（左三）進行產業之旅，走訪青創業者，體驗陶藝製作、當了1日花農，並參訪了竹市最重要的特產米粉摃丸業，為的就是「傾聽」百工百業的心聲，為前進立院做足準備。

鄭宏輝近日進行產業之旅，為的是「傾聽」百工百業的心聲，為前進立院做足準備。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

鄭宏輝近日進行產業之旅，為的是「傾聽」百工百業的心聲，為前進立院做足準備。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

為了解第1線產業動脈，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝近日進行產業之旅，走訪青創業者，體驗陶藝製作、當了1日花農，並參訪了竹市最重要的特產米粉摃丸業，為的就是「傾聽」百工百業的心聲，為前進立院做足準備。

鄭宏輝今天召開記者會，發表首度曝光的4支產業之旅影片，片中他親自走訪了包括春記休閒農場、原來如此工作室、新華米粉、華品摃丸等業者，影片不僅曝光米粉、摃丸的生產線，也能了解玉蘭花的特殊摘採過程，帶領新竹人走進產業第1線。

鄭宏輝表示，近期他發表了多場政策記者會，實際走訪第1線，傾聽、了解外送員、藝術家、教育界、學術界、青創業者，凝聚他們的心聲，努力研究出「落地新竹」、「能實現」的具體政策。

他認為「接地氣」是1個務實的政治工作者最重要的特質，因此這次再推出產業之旅，走訪產業第1線，期盼這些寶貴的意見帶入國會，為在地產業發聲。

鄭宏輝指出，要談到新竹市最知名的美食特產，大家絕對會想到米粉跟摃丸，鄭宏輝產業之旅特別前往在地經營多年的華品摃丸與新華米粉參觀，了解摃丸與米粉的製作過程，不僅跟著摃丸師傅學習捏摃丸的手勁。

另也跟著新華米粉老闆娘鍾淑鈴，從原料到成形、甩米粉、切米粉、批米粉到曬米粉，體驗米粉製作的整個過程，也了解米粉業者的困難，做為政治工作者，他會做業者的後盾，致力行銷新竹市在地好滋味。

此外，鄭宏輝也到北台灣玉蘭花產量最大產區的春記休閒農場，由農場主人楊文貴帶著鄭宏輝體驗「1日玉蘭花農」，他不僅爬上3層樓高的竹架，在百年玉蘭花樹上摘採玉蘭花，也開起農務車穿梭農場間。

(中時 )