受到外資看淡可成影響，將目標價降調到「1」字頭，可成(2474)股價收盤年線失守，創今年9月中以來新低價。

法人認為，iPhone 6起，可成憑藉其出色的執行力獲得了市場占有率。但是，小摩預期這一趨勢將在iPhone11系列達到巔峰，且由於iPhone的毛利率下降，與可成經營層聲稱，2020年優先改善毛利的說法矛盾。

外資法人認為，可成在今年下半年獲得40％的iPhone 11訂單，占iPhone 11系列總數的22％，而明年上半年未獲得iPhone SE2訂單，明年下半年可獲得iPhone 12系列6.1吋新iPhone鋁金屬機殼的30％訂單，約占總數的5％，將低於市場共識。

可成沒有iPhone SE2的貢獻，也未獲得更令人鼓舞的iPhone12訂單的假設下，可成的營收，於2020年第一季邁向巔峰後，自2020年第二季起將開始下降。

由於可成會失去更多的蘋果（尤其是iPhone）訂單。因此，將可成未來兩年的每股盈餘，分別下調7％、6％，2020、2021年的EPS預估數字，分別為19.5元、18.1元，較市場預期低23％、38％。

(時報資訊)