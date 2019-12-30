工業電腦廠磐儀（3594）近年致力整合精準定位的技術應用，除拓展智慧農業市場商機，並應用於車隊管理、拓展無人載具市場商機，以精準定位技術搶攻市場多元應用發展潛能，預期隨著精準定位應用日益多元，磐儀來自無人載具的市場應用產值估成長達2倍。

磐儀表示，透過精準定位技術應用進入全球智慧農業市場，使農耕機無人化成為農村少子化的重要幫手、並提高生產產能。在磐儀的無人農耕機設備內建精準定位指令下，耕耘水平控制線能控制在微小誤差，大幅提升作業便利性和準確性。

磐儀也拓展無人載具市場應用，如歐洲釀酒廠以手持裝置連接管理中心，增進配送接貨效率和正確率，資源回收公司以智慧車載裝置整合定位服務。美洲堆高機叉車加裝工規平板，指引前往正確貨架。自駕技術公司選擇嵌入式系統解決方案，使車輛能精準判讀周遭障礙物。

磐儀表示，整合的精準定位技術解決方案亦可應用在車隊管理上，將設備加裝在車輛裝置上，將可即時得知車輛定位和追蹤任何車輛位置，便於中心管理人員安排規畫車輛路線及調度更為即時便利，對於商業車隊的調度能即時發揮重要作用。

磐儀指出，據美國及英國市調機構調查分析，精準定位技術的應用產值今年大幅成長，至2022年前年複合成長率（CAGR）達11.21％。商業智慧市場價值明年可望達1360億美元，較2009年93億美元激增，其中投資精準定位領域的相關應用和分析將占達8成。

磐儀表示，將無人車控制系統整合精準定位及地理資訊系統，可使產業車輛應用再進化、市場規模再擴大，大幅提升產業產能。隨著精準定位的應用更加多元，預期磐儀來自無人載具的市場應用產值將成長達2倍。

(時報資訊)