AI金融科技聯盟日前舉辦首屆「AI金融科技創新創意大賽」，吸引200支隊伍報名參與。遠東商銀（2845）透過數位金融子品牌Bankee社群銀行參與，盼結合產學研綜效，協助培養台灣數位金融科技人才，為金融科技的創新商模探索無限可能。

AI金融科技聯盟由台大、政大、北商大、北大、高科大、東吳等6校組成，康和證、新光銀、上海銀、遠銀、凱基銀參與贊助，並與普匯金融科技合作，結合專業技術、實務資源與經驗，共創全台最大產學結盟合作。

作為聯盟成立首部曲的「AI金融科技創新創意大賽」，吸引來自全台40校、千位以上學生組成的200支隊伍報名參與，結果創意組由交大、成大、銘傳組成團隊獲得，新創組則由台科大團隊獲得。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志認為，目前金融科技從創意發想、概念驗證到真正落地、到能對接的商業模式仍有一段差距，勉勵參賽同學懷抱著「小題大作」態度，聚焦且深入問題，才能找到痛點與核心，創造滿足民眾生活場景應用的金融服務。

戴松志表示，AI產學聯盟的目標是為金融科技人才培育扎根，幫助青年學子實現金融科技創新創意，開展國內金融產學合作契機，如何幫助學生將創意發想落地，正是學院與金融業者可共同努力的部分。

(時報資訊)