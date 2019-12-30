大陸商務部外貿司司長李興乾30日在北京召開的全國商務工作會議媒體吹風會中表示，2019年1至11月，外貿進出口總額為人民幣（下同）28.5兆元，年增2.4％。李興乾預計，2019年全年外貿將穩定在30兆元以上，很可能超過2018年的規模，再創新高。

香港信報30日報導，李興乾表示，高技術、高品質、高附加值產品出口快速增長；積體電路、醫療器械出口增速高於整體；跨境電商零售進出口增長30％。

李興乾又稱，大陸外貿也是全球經濟貿易增長注入動力。大陸是全球第二大進口國，進口額占世界進口總額的10％以上。中方多次主動下調進口關稅，進口關稅總水準已由9.8％，大幅降至7.4％。大陸積極擴大進口的貿易政策，對世界各國都是重大利多。

李興乾指出，2019年前11個月，大陸服務進出口總額4.87兆元，年增2.1％。其中，出口1.74兆元，年增8.2％；服務貿易逆差減少1,623億元，下降10.5％。服務貿易含金量持續提高，知識密集型服務進出口1.67兆元，年增10.2％，占服務進出口總額的比重達到34.2％，提升2.5個百分點。

另一方面，大陸商務部市場運行司副司長王斌30日表示，預計2019年全大陸社會消費品零售總額將首次突破40兆元大關，達到41.1兆元，年增8％，消費對經濟增長的貢獻率超過60％，將連續6年成為經濟增長的第一拉動力。

(工商 )