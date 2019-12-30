大陸商務部國際司司長張少剛透露，未來區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)將分「三步走」來推進：一是推動剩餘談判，目前剩餘的談判都是在雙邊開展的，多是技術性細節，並不影響協議的最終達成。

張少剛表示，各國將在明年6月前完成法律審核；二是通過各國政府或議會審核，但這有可能需要三四個月時間；三是達成協議，各方有望在明年11月RCEP領導人會議上正式簽署這一協議。而陸方對如期簽署該協議充滿信心。

對於印度的態度，張少剛表示，RCEP各方對印度的關切表示理解，RCEP談判大門永遠向印度敞開，中方願在任何時間任何地點與印度恢復談判，爭取達成雙方都滿意的協議。

區域全面經濟夥伴關係，即由東盟十國發起，邀請大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭、印度共同參加（「10+6」），通過削減關稅及非關稅壁壘，建立16國統一市場的自由貿易協定，但今年11月初，印度宣布退出。

(中時電子報)