大陸電信設備巨頭華為遭到美國商務部列入實體清單，加上川普政府不斷遊說其他國家排除華為參與當地5G網路建設，華為海外業務可說是遭到嚴重打擊。對此，華為創辦人任正非日前接受外媒採訪表示，華為在創立過程，表示自己應該搞房地產而不是通信，指稱「又苦又累又不賺錢」。

華為心聲社區刊出任正非接受《華爾街日報》採訪紀要，任正非提到，在到深圳創業前，他與通信行業沒有任何關係，在東北部隊期間，他負責遼陽化纖總廠自動控制系統工程建設，自動控制也是他在當炊事員以及工人時自學而來。

直至1978年，北京當局允許以個人名義創立民營科技企業，儘管他當時沒有任何基礎，旦他仍找來5個人才湊湊足註冊資本，最終創辦了華為。最後出資的5個人都退出華為，華為也才變成任正非的公司，不過，任正非不同於其他公司做法，而是將公司股份配給員工，這也成為華為在日後所稱華「員工股份所有制」的來由。任正非認為，若當時沒有這樣做，如今華為也只是個小公司，不會成長到如此規模。

任正非指出，若當時華為倒閉，他將去從事其他行業，甚至往房地產方向走，並稱當時自己應該搞房地產，不應該搞通信，這麼傻，又苦又累又不賺錢。

在華為遭美國貿易黑名單封殺後，反激起大陸民眾的愛國情操，Counterpoint報告數據顯示，華為今年第三季大陸線上市場市占率26%排名居冠；全球智慧型手機市場市占率來看，三星以21.3％拿下第一，華為雖以18.2％居次，但僅3.1差距％，較去年同期5.7％再度拉進。

華為全球媒體傳播副總裁宋凱和韓國公司執行長孟少雲也在日前表示，華為今年5G的供應量為60萬個基地台，明年有望增至150萬個，全球也有超過65份5G商用合約，且主要集中在歐洲市場。

(中時電子報)