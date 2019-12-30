林嫌落網坦承為籌女友即將生產的奶粉錢犯案。（程炳璋攝）

年關將到，又見飢寒起盜心，無業的林姓男子眼見懷孕的女友即將臨盆，卻沒錢養家，兩人日前鬧翻分居，林男苦悶之下，27日凌晨2時許拿著假槍到安平區搶超商，29日凌晨4時許再持槍到中西區搶第2家超商，得手2萬6000餘元，30日在火車站附近一家飯店落網。

台南年末治安不平靜，安平區、中西區兩家超商接連遭人持槍行搶，安平區超商27日凌晨2時許先遭歹徒持槍搶走8600元，同一人29日凌晨4時許又到中西區和善街超商持槍搶走1萬8000元。

警方跨區組成專案小組追緝，查出43歲林男涉嫌重大，他用偷來的機車代步，再徒步走到超商犯案，警方鎖定林男犯案後，曾到火車站搭車往返高雄與台南，30日在火車站附近飯店清查，果然碰到正在吃飯的林嫌。

林嫌過去有段婚姻，前妻後來帶著3個小孩搬到澳門居住，他後來在舞廳結交了34歲越南籍新住民范姓女子，兩人在安平區居住，范女最近懷孕已8個月，抱怨林嫌沒有工作，經濟能力無法養家餬口，兩人因而鬧翻分居。林嫌對女友的話耿耿於懷，為籌奶粉錢，竟鋌而走險，拿1把玩具槍連續行搶超商。

警方研判林嫌會3度犯案，馬不停蹄循線追緝各家平價飯店，果然30日凌晨在火車站前一家平價飯店前與他狹路相逢，當場將他擒獲，起獲1把玩具槍，身上僅剩餘款1萬多元，全案依照強盜與竊盜罪嫌移送台南地檢書偵辦。

(中時 )