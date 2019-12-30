民進黨台南市立委候選人賴惠員回應，她分送的貼布也是合法藥廠生產，指對手也有發送貼布文宣。（賴惠員競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

競選文宣品又惹議，繼日前「便當盒事件」後，台南市第一選區藍綠立委候選人再槓上，這次則是為了一片「酸痛貼布」；國民黨立委候選人蔡育輝30日舉行記者會，指出對手送的酸痛貼布競選小物上頭沒有標示成分，遭到南市衛生局開罰，卻還繼續發送，根本罔顧選民健康，民進黨立委候選人賴惠員則回應，貼布是合法藥廠生產，安全上沒有問題，標示疏忽部分已經受罰，不需要再大做文章。

蔡育輝指出，賴惠員陣營在黨內初選時就開始發送「酸痛貼布」做為競選文宣，當時他就曾接到民眾反應，使用後出現過敏情形，也發現貼布文宣品上並沒有任何成分、使用及製造日期標示，10月在議會質詢時，他要求南市府衛生局針對此事調查，衛生局在本月25日才發文回復，指出外包裝沒有標示，已經依照違反藥事法的部分裁罰3萬元。

蔡育輝則質疑，他之前在議會是公開質詢，也有媒體報導，對手應該知道這樣的行為有違法之虞，然而近日看到賴惠員陣營的「酸痛貼布」換了新包裝，還加上蔡英文總統的照片，但仍舊沒有加上成分標示，這實在不應該，是罔顧法令，還是貼布的成分跟來源真的有問題？並呼籲拿到這類文文宣品的民眾要小心。

民進黨立委候選人賴惠員對此回應，發送的貼布文宣是合法成藥，只是疏忽外包裝的標示，導致違反藥事法規定，也已經接受行政裁罰在案，且蔡育輝陣營也有發送貼布文宣，比對下屬於同種貼布，僅僅是供應廠商不同，質疑是要向他下單的特定廠商購買才算合法？賴惠員認為這是混淆視聽的潑糞行為，希望對手節制。

(中時 )