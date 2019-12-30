宏達電（2498）旗下VR虛擬實境創新設計事業紮根電競產業，日前攜手中華民國電子競技運動協會合作舉行《2019大專盃電子競技運動》，並首度納入VR示範競技項目的多人對戰虛擬實境射擊遊戲《ZeroAim》，為台灣VR遊戲跨向重要里程碑。

首屆《2019大專盃電子競技運動》分為含括PC、手機與VR裝置為平台競技項目的，其中宏達電旗艦智慧手機HTC U12+，及HTC VIVE Pro分別以其優異效能、流暢調教、創新科技與市場領導地位獲選為大會競賽指定產品。

HTC VIVE推出的多人VR射擊電競遊戲《ZeroAim》也在此回大專盃電競賽中成為指定VR示範競技項目，由4名玩家在50平方公尺大的範圍內進行2對2的射擊賽，榮獲冠軍的隊伍是來自啟英高中電商科，第二至第四名則分別由南英商工、黎明技術學院和樹德科技大學的選手奪下。

《2019大專盃電子競技運動》預賽於HTC在台的首座VR樂園台北三創VIVELAND舉行，總決賽舞台則於高雄VIVELAND舉辦，該位於大魯閣草衙道、占地約250坪的VIVELAND是目前全台最大的VR體感展示場域，不但提供超過40款以上的VR遊戲內容，更提供多人連線的VR電競玩家專區。

繼2018年電影《一級玩家》上映後，VR遊戲獲得更多人的關注，根據統計，全球VR玩家人數估計已逾500萬人次，隨著全球5G時代的全面來臨，預期VR與其內容發展前景將具極大潛力。HTC台灣區總經理陳柏諭表示，HTC VIVE除已在智慧醫療與教育領域受到肯定，多人連線的大型電競遊戲亦將隨之而起，娛樂產業掀起的新興走向與發展將是HTC VIVE不可錯過的領域。

(工商 )