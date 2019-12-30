今年最後一件事、明年第一件事：買張好機票和酷航繼續玩耍各地吧！2019最後倒數，回味一整年覺得玩不夠？酷航「飛常酷」促銷從年頭到年尾給好給滿，最後時刻也絕不錯過！12/31–1/1連續兩天前往flyscoot.com，台北飛往新加坡、韓國首爾、日本東京/北海道；高雄飛往大阪、新加坡單程含稅優惠1,788元起。

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酷航於2020年2月起，增班台北-首爾、台北-日本、台北-新加坡航線，增班後，台北出發可天天飛往韓國首爾、每天兩班飛往東京、新加坡則是每天有4–5班航班來往，此次航班加碼將強化台灣航線營運班次，持續深耕在地經營，提供旅客更方便安排行程。更多的台北-新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點：墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠4,788元起；或暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠7,588元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城無腦放空之旅優惠2,488元起！

「飛常酷促銷」2019年12月31日07:00至2020年1月1日23:59，旅遊期間：最晚至2020年6月21日。

(工商 )