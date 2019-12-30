警方使用電腦查詢鐘男資料，順利地將鐘男（中）安全送回家，與家人團圓。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

台中市一名31歲鐘姓男子從大肚區遊園路的住家，迷途走了約10多天，因肚子餓壞了，才至派出所向警方求助，警方上前關懷詢問其身分及住家地址時，鐘男皆答非所問，直喊「

肚子餓」，經員警關懷詢問下，自掏腰包購買食物讓其果腹

，熱心將他載送返家團圓。

鐘姓男子日前半夜走進警察局第六分局何安派出所，向員警表示已經10天沒吃飯，想向值班員警借100元買食物填飽肚子。

何安派出所副所長許閏傑當下請鐘男先於所內休息，並自掏腰包購買食物讓鐘男填飽肚子，鐘男捧著熱騰騰的泡麵，吃的津津有味後，才說出他的身分證號，警方使用電腦查詢鐘男資料，順利地將鐘男安全送回家。

警方呼籲，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心及各縣市政府社會處申請愛的手鍊或在其隨身衣物繡上姓名

；配戴可識別身分飾品，以防日後不慎走失，也能順利返家

，春節將近，警方也會於春節期間加強重要節日安全維護工作，幫助協尋失蹤人口返家與其家人團圓。

(中時 )