美國總統川普於耶誕夜當天（24日）表示有望很快與中國國家主席簽署第一階段的貿易協議，加上中國於上周也宣布將自明年起降低超過800項商品的進口關稅，美股四大指數在上周陸續創下歷史新高，其中那斯達克指數更是首度突破9000點大關，雖因聖誕休市使交易量略顯溫和，但正面的市場信心仍持續刺激股市等風險資產的成長。美股牛市不中輟，台股2019年封關有撐！

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在美股近來創高的激勵下，台股支撐力道仍強，上周雖因歐美耶誕假期外資放假，但在電子股的帶頭領漲及其他類股的跟進下，27日整體盤面漲多跌少，大盤最後仍站穩萬二關卡，連續四周周線收紅。從基本面來看，在大環境不確定性逐漸降低的狀況下，台灣明年景氣有望溫和成長，台股企業明年獲利也有機會一掃今年陰霾，由負轉正，加上在台商回流挹注投資的刺激下，股市中長期有望維持多頭格局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，受惠於中國廠商供應鏈去美化趨勢下及庫存調整結束，半導體在2020年的產能利用率預估將持續走揚；而各式電子零組件如面板、被動元件及記憶體等價格也在近來止穩，值得投資人關注。展望後市，蕭惠中指出，美中貿易戰雖然趨於和緩，對台股的衝擊也已逐漸鈍化，但後續協議簽署進度可能帶來短期波動，仍需留意；在操作建議上，由於指數近來應將維持高檔盤整走勢，然而各類股輪動快速，需慎選個股，建議可採取主動選股策略，並結合定期定額，參與輪動行情。

(時報資訊)