截至周日為止，美國今年以來發行的電影累計票房已經達到112.6億美元，估計全年票房最高可達114億美元，刷新史上次高記錄。

美國媒體營銷數據和分析公司Comscore表示，雖然最樂觀的預測值是114億美元，但有可能落在113.6億～113.9億美元之間。2018年美國電影票房逼近119億美元，創下歷史新高。

目前美國本土史上次高的電影票房記錄是2016年的113.8億美元。這表示，如果接下來幾天的電影票房不如預期，2019年的票房金額可能只排名第三。

2018年風光的票房成績主要由2017年年底發行、一直放映到2018年1、2月的幾部熱門大片所帶動，貢獻2018年總票房達9.581億美元。相較之下，2018年底放映到2019年初的電影，只貢獻2019年票房的6.716億美元。

2020年則可能重現2018年的盛況，《冰雪奇緣2》（Frozen II）、《野蠻遊戲：全面晉級》（Jumanji: The Next Level）、《星際大戰9：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），以及《她們》（Little Women）和《變身特務》（Spies in Disguise）等熱門電影料將帶旺2020年初的美國票房。

此外，2019年美國電影市場就屬迪士尼最豐收，其製作的電影約占美國全年總票房的33%，若加上今年初收購的20世紀福斯，迪士尼電影在美國的市占率達到38%。其勁敵華納兄弟（Warner Bros）所發行的電影只占全美票房的13.8%。今年以來迪士尼已有6部電影的票房超過10億美元，可能還有第7部，該公司今年全球票房總收入已超過100億美元。

(時報資訊)