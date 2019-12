截至周日為止,美國今年以來發行的電影累計票房已經達到112.6億美元,估計全年票房最高可達114億美元,刷新史上次高記錄。

美國媒體營銷數據和分析公司Comscore表示,雖然最樂觀的預測值是114億美元,但有可能落在113.6億~113.9億美元之間。2018年美國電影票房逼近119億美元,創下歷史新高。

目前美國本土史上次高的電影票房記錄是2016年的113.8億美元。這表示,如果接下來幾天的電影票房不如預期,2019年的票房金額可能只排名第三。

2018年風光的票房成績主要由2017年年底發行、一直放映到2018年1、2月的幾部熱門大片所帶動,貢獻2018年總票房達9.581億美元。相較之下,2018年底放映到2019年初的電影,只貢獻2019年票房的6.716億美元。

2020年則可能重現2018年的盛況,《冰雪奇緣2》(Frozen II)、《野蠻遊戲:全面晉級》(Jumanji: The Next Level)、《星際大戰9:天行者的崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),以及《她們》(Little Women)和《變身特務》(Spies in Disguise)等熱門電影料將帶旺2020年初的美國票房。

此外,2019年美國電影市場就屬迪士尼最豐收,其製作的電影約占美國全年總票房的33%,若加上今年初收購的20世紀福斯,迪士尼電影在美國的市占率達到38%。其勁敵華納兄弟(Warner Bros)所發行的電影只占全美票房的13.8%。今年以來迪士尼已有6部電影的票房超過10億美元,可能還有第7部,該公司今年全球票房總收入已超過100億美元。

(時報資訊)