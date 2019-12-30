Terry Stotts is challenging LeBron's flop pic.twitter.com/hItZ7EyZYt — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) December 29, 2019

湖人憑藉詹姆斯(LeBron James)的威武，止敗連贏兩陣，他前日對拓荒者的假摔爭議也獲得平反。當時在第2節詹姆斯快攻，拓荒者托利佛(Anthony Tolliver)跟在後面，然後上籃失敗的詹姆斯就自己滑出去撞傷了手肘。

結果是托利佛被吹犯規，詹姆斯獲得兩罰。其實這球怎麼看，史托茲根本都沒有出手犯規，拓荒者總教練史托茲(Terry Stotts)立刻叫暫停並提出挑戰，居然失敗了，裁判看完重播仍然覺得托利佛有犯規！

這個判決很快引起爭議，媒體嘲笑托利佛是用「原力」犯規。後來裁判長向ESPN的記者解說：「從底線的角度觀看，防守者托利佛的左膝碰到了詹姆斯(身處空中)的左腳跟，這是非法碰撞。」原來問題不在托利佛的手，而是下身的碰撞，並且要由正前方角度才看得清。詹姆斯白白被球迷嘲笑，但他的假摔畢竟也是前科累累。

(中時電子報)