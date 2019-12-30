近年來，大陸政府頒布了一系列目的縮小大陸與領先國家藥物創新差距的政策，預估當地市場規模到2023年將達1618億（美元，下同），占據全球市場30％占比。百時美施貴寶公司高級副總裁傅旭東指出，大陸已成為世界第二大藥品市場，僅次於美國。

據香港亞洲時報網站日前報導，傅旭東在由億歐國際主辦的世界創新者年會上表示，大陸醫藥市場的高速發展可以歸因於治療理念的進步、醫療措施的優化、新藥准入的加速、醫療品質的改善以及醫療保險覆蓋的動態調整。

他還說，大陸在腫瘤、糖尿病和抗生素領域的新藥研發已開始追趕上來。

而據參考消息網報導，近年來，大陸政府頒布了一系列目的在縮小大陸與領先國家藥物創新差距的政策。這些政策包括發展跨國臨床中心、全球共享臨床數據、加快特製藥審批流程，以及加強臨床數據保護。

有數據顯示，在創新藥准入加速之後，大陸藥物審批速度提高了62％；在生物製劑方面，去年獲批的新藥比2017年暴增450％，從材料提交到最終獲批現在只需要6個月。

資本市場也對這個行業青睞有加。據億歐國際最近發布的報告顯示，去年大陸醫藥新創企業吸引了總計27億元的投資，占全球投資的7.14％，這個數字到今年增長至45億元，占全球投資的11.61％。

該報告指出，大陸傳統的以仿製藥為主的藥物研發模式正在轉型，新藥研發帶來了新的機遇，從供給和需求的角度來看，藥品行業仍將是大陸初級市場投資的主要驅動力之一。

傅旭東認為，未來，供給、政策和資本將成為拉動大陸藥品開發的三駕馬車。

(旺報 )