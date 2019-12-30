15：31宜蘭南澳規模3.1地震 最大震度南澳4級 15:472019/12/30 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天15:31宜蘭南澳發生規模3.1地震，最大震度南澳4級。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今天下午3時31分宜蘭南澳鄉發生規模3.1地震，震央位在宜蘭縣政府南方37.7公里，地震深度8.6公里，各地最大震度：宜蘭縣南澳4級、花蓮縣和平2級。 (中時電子報) #南澳 #31 #宜蘭 #規模 #3.1 #地震 #小規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 平均每月震1.1次 台鐵局優化地震速報系統 12:592019/12/26 生活 林姿妙獲頒整體幸福感等四大獎項 15:262019/12/26 政治 台鐵砸千萬 地震速報系統智慧化 04:102019/12/27 金融．稅務 《期貨》1月台指期開盤漲31點，電子期、金融期聯袂開高 09:092019/12/27 財經 美股四大指數全面收高 台股開漲31點 09:272019/12/27 財經 退役軍人18％爭議誰審？ 大法官：普通法院 17:112019/12/27 社會 民主進步黨青年部呼籲宜蘭青年返鄉投票 22:342019/12/27 政治 元旦升旗 宜蘭縣市拚場 04:102019/12/28 地方新聞 侯友宜、林姿妙聯手行銷宜蘭農產 13:142019/12/29 政治 日本2019地震逾千次 屋損上千棟逾40傷 13:132019/12/30 國際 生活熱門新聞 好市多超夯購物袋搶翻！網驚：長這樣？ - 生活 早餐吃雞蛋地瓜最好？這種人不行 - 生活 教育部：已查證總統學位與升等論文屬實 - 生活 高血壓患者別碰！吃一口就飆血壓 - 生活 8縣市大雨！吳德榮曝這時間 冷空氣達最強12度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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