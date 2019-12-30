網友認為民進黨推反滲透法這招真的狠！(擷取自洛杉基臉書)

總統蔡英文指示民進黨團31日通過《反滲透法》，引發爭議。對此，自由作家洛杉基質疑，為何沒Guts敢向蔡政府嗆半個字？網友則認為怕被抹紅，鬧大國民黨恐連選都沒得選，並稱民進黨這招真的狠！

洛杉基在臉書提出四問，他認為，台灣人為了反對《反滲透法》，有Guts敢向蔡政府嗆半個字嗎？敢復刻太陽花，攻佔立法院抗議黑箱作業嗎？他說難道蔡英文執政三年半，台灣都變成順民了？「當獨裁已成事實，革命是唯一義務」這句話，已經成為台灣民主死亡的墓碑上的墓誌銘了嗎？

對此，有網友回應表示，因為怕被抹紅啊，所以這招狠！該網友認為，國民黨沒有Guts是怕被抹紅影響到立委選舉，若鬧大恐連選都沒得選！

也有網友痛批民進黨，並表示「希望大家看清楚，台灣在民進黨的意識形態的統治之下，國窮民貧，將子孫的未來斷送殆盡」、「若蔡政府執意通過惡法，自有惡報」。

對於民進黨推出反滲透法，國民黨譴責民進黨打算強行通過的行為，並認為若蔡英文總統要強推反滲透法，未來將成為亞洲民主的罪人。

(中時電子報)