台灣大車隊專業優質司機們將北中南總動員，帶給跨年民眾最輕鬆舒適的回家旅途。圖：大車隊提供

2019邁入落幕倒數，全台多場跨年盛事準備喜迎2020，你準備好到現場一同感受節慶熱鬧氣氛了嗎？狂歡結束後，如何突破擁擠的散場人潮並安全返家，絕對是多數人的最大煩惱難題，為幫助全台千萬乘客的歡節回憶寫下完美句點，台灣大車隊今年分別在台北、桃園、嘉義、台南和高雄各大熱門跨年主場，精心規劃了周邊疏運動線與搭車點，搭配55688APP獨家提供的安心防護及24小時真人客服，帶給跨年民眾最輕鬆舒適的回家旅途。

台灣大車隊根據過往豐富經驗，於全台熱門跨年晚會四周規劃散場路線與候車位置，只要多走幾步路，就可以順利搭上車，現場也將派出專業人員協助引導，24小時全年無休的真人客服更將全力支援。當天車資一律採用跳錶計費，提醒民眾善用55688 APP的【預估車資】功能，輸入上下車地點後消費者還能事先知道價格範圍，為跨年乘客們的荷包用心把關。

另透過車內互動小螢幕上的【免費安心簡訊】服務，還能免費發送簡訊向親友報平安，再加上55688APP貼心提供的【路徑追蹤】、【評價司機】與【遺失物協尋】等各式安心功能，更重要的是，台灣大車隊的專業優質司機們將北中南總動員，全心確保大家跨年夜的返家安全！

因應台北、桃園、嘉義、台南和高雄各大跨年晚會交通管制，搭乘台灣大車隊的規畫候車地點如下：

台北－2020臺北最High新年城跨年晚會：

往南港、汐止、基隆方向：於松山路與忠孝東路口搭車(過捷運永春站方向)

往南港、文山、新店、中永和方向：於基隆路與樂利路口搭車(往圓環方向)

往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園方向：於仁愛路與光復南路口搭車

往天母、士林、北投、大直方向：於基隆路與松隆路口搭車

桃園－2020愛在桃園幸福美好跨年晚會：

於高鐵站前東路與青山路口搭車(桃園高鐵計程車排班站於12／31營業結束後淨空)

嘉義－迎接2020全嘉藝起來跨年晚會：

往嘉義高鐵站方向：於高鐵BRT上下車地點－千葉火鍋嘉義店搭車(將以巡迴方式疏運)

l往國道一號方向：於東吳高職搭車(將以巡迴方式疏運)

往國道三號方向：於霖園長青公園搭車(將以巡迴方式疏運)

往嘉義市區火車站方向：於嘉義家職搭車(將以巡迴方式疏運)

台南－2020台南好Young跨年活動：

於台南第三信用合作社(中正路7號)前搭車

高雄－愛．Sharing高雄夢時代跨年派對：

於興發路段(夢時代建物後方)搭車

只要多走幾步路，不但可以順利搭上車，台灣大車隊還幫大家省車資，只要是HAPPY GO或UUPON的會員，下車時使用綁定信用卡支付車資，即享80點折抵車資20元的好康內容；亞洲萬里通會員帳號綁定於55688APP，且下車時使用綁定信用卡支付車資，每趟不僅可獲得10里數，更可將哩程兌換為搭車金；若使用街口支付、LINEPay或Pi拍錢包付款，累積的街口幣、LINE Points或P幣，也都可以全額折抵現金車資，1點抵1元，折抵無上限！

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