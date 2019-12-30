財團法人台北市賽珍珠基金會30日與各界專家學者在高雄師範大學共同發佈「2019年十大新住民新聞」，呼籲社會大眾共同關心及重視新住民族群的聲音，藉此增進社會的融合與成長，讓台灣打造多元文化共好共榮的社會。

賽珍珠基金會在台服務新住民弱勢家庭超過50年，他們舉辦十大新住民新聞已經邁入第三屆，今年特別到南部與高師大共同主辦，由基金會董事長尤英夫擔任召集人，邀請另外8名學者及專家共同自2019年度的新聞中挑出今年的十大新住民新聞。

尤英夫表示，台灣由於嚴重少子化的關係，新住民及其子女接近一百萬人變成台灣很大的資產，回顧過去一年有關新住民的新聞，正向的新聞佔絕大部分，其中有新立法方面，有定新政策方面，更有新住民的表現方面，都是令人興奮的事。

台灣時報李啟聰表示，在媒體工作30多年來，以前經常在報社接到許多投訴，是有關新住民來台工作都受到台灣人不公平的對待，所以他相當重視新住民的政策及文化融合，他覺得近10年政府努力改變當時許多對新住民不人道的情況，讓他們在台灣可以安居樂業。

(中時 )