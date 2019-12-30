特殊學名藥廠美時(1795)今日宣布與芬蘭最大藥廠Orion Corporation簽訂二項治療帕金森氏症的原廠藥Stalevo及Comtan亞洲多國獨家經銷代理合約，美時將取得亞洲各重要市場台灣、韓國、香港、菲律賓、越南、印尼與孟加拉的獨家經銷代理權利。美時預計明年第三季時可完成藥證轉移，正式接手此二資產。美時總經理Petar Vazharov表示，強化並拓展亞洲布局是公司雙軌策略中相當重要的一部分，多年來我們持續投資亞洲快速成長的治療領域，而中樞神經類無疑是其中之一，我們相當榮幸能與開發帕金森氏症藥物相當知名的Orion Corporation進行區域性合作；這次的合作亦會成為美時透過耕耘原廠專利藥物締造永續且多元成長的範例。

研調機構Market Data Forecast統計，去年全年治療帕金森氏症藥物在亞洲的年產值約10.4億美元，預估年複合增長率約6.8%，2023年時可望達到14.4億美元，而由Orion開發的專利藥物Stalevo為Levodopa、Carbidopa與Entacapone三合一製劑，Comtan的主成分則為Entacapone，現為治療帕金森氏症的主流藥物。

(時報資訊)