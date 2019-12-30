2019年我國IPO企業 集資金額約280億元 16:072019/12/30 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）會計師事務所於30日舉辦「2020 IPO市場趨勢暨全球經濟展望」記者會，回顧2019年資本市場，並展望2020年全球經濟趨勢及資本市場前景。 資誠統計，2019年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共39家，比起2018年減少23家，減幅37％；集資金額280億元，比2018年增加45億元，增幅19％。2019年整體平均集資額8億元，本國上市平均集資額18.2億元，本國上櫃平均集資額2.4億元，外國上市櫃平均集資額為4.1億元。 (工商 ) #集資額 #市場 #全球 #經濟 #本國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》工業生產、零售銷售俱疲，日本Q4經濟拉警報 11:082019/12/27 財經 內需經濟很熱 「家庭經濟」信心連2月創史上最高 11:392019/12/27 財經 「黛姐姐冬至攜手愛」 全球人壽捐助20萬教育金予忠義基金會 14:122019/12/27 財經 《金融》本國銀行直接債權風險，美連17季超車陸 17:052019/12/27 財經 燁聯1月內銷盤價 內平外漲 19:112019/12/27 財經 櫃買中介機構頒獎典禮暨業務座談 肯定中介機構貢獻 21:482019/12/27 財經 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 全球數位競爭力 美、新、中佔前三 23:522019/12/29 財經 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 IMF估明年香港經濟增長回升至0.2％ 15:312019/12/30 財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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