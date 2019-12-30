資誠（PwC）會計師事務所於30日舉辦「2020 IPO市場趨勢暨全球經濟展望」記者會，回顧2019年資本市場，並展望2020年全球經濟趨勢及資本市場前景。

資誠統計，2019年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共39家，比起2018年減少23家，減幅37％；集資金額280億元，比2018年增加45億元，增幅19％。2019年整體平均集資額8億元，本國上市平均集資額18.2億元，本國上櫃平均集資額2.4億元，外國上市櫃平均集資額為4.1億元。

(工商 )

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