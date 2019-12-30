再過不久就是農曆新年了，免不了到親朋好友家「串門子」，總會帶份禮盒表心意。誠品行旅推出歐美風雅人士鍾愛的義式脆餅，有杏仁肉桂、抹茶南瓜籽、榛果巧克力等口味；來自日本的猿田彥珈琲也推出咖啡和菓子禮盒、咖啡歐蕾和菓子禮盒，搭被配「富士山」造型的雙層和菓子蛋糕，讓年節送禮增添異國味，讓收者倍感溫馨。

【誠心喜聚｜義式脆餅禮盒】共推出三款口味，透過手工烘焙的暖暖心意，分享滿載的誠心款待。（誠品行旅 提供）

香香吉利、脆脆平安，在親友相聚的好年節，透過一份手工烘焙的暖暖心意，分享滿載的誠心款待。以台灣在地風土連結國際文化風華的eslite hotel誠品行旅，於庚子年隆重呈現【誠心喜聚｜義式脆餅禮盒】。在新春團聚的美好時刻，跳脫以中式點心為主流的送禮思維，首度將深受歐美風雅人士鍾愛的義式脆餅Biscotti躍升為春節午後的美味主角，提供旅人健康有趣的伴手禮提案。

2020 (令和二年) 推限量「新春御年玉濾掛咖啡和菓子禮盒」與「新春咖啡歐蕾和菓子禮盒」。（猿田彥珈琲 提供）

Biscotti為傳流幾世紀的義大利傳統點心，口感香脆爽乾，咀嚼間透著麵粉與堅果完美交融的香氣層次。誠品行旅推出三款口味，包括杏仁肉桂脆餅、抹茶南瓜籽脆餅、榛果巧克力脆餅，通過純手工低溫烘製、無油低糖的製作過程，揉入主廚獨家手法，讓脆餅在散發紮實純粹的堅果真味之際，口感更加爽脆亦兼具健康取向，將滿盈的款待心意與真摯情誼完美濃縮，搭襯金鼠年喜氣體面的禮盒設計，點亮每一個圓滿團聚的溫暖時光。

新春咖啡歐蕾和菓子禮盒｜猿田彥咖啡歐蕾500ml、和菓子蛋糕3個 。（猿田彥珈琲 提供）

春節將至，來自日本的猿田彥珈琲推出2020 (令和二年) 新春限定的「新春御年玉濾掛咖啡和菓子禮盒」與「新春咖啡歐蕾和菓子禮盒」兩款伴手禮。日本年節習俗代表壓歲錢的紅包造型「御年玉濾掛咖啡」與熱賣的「猿田彥咖啡歐蕾」，搭配高雅精緻極具日本代表性的「富士山」雙層和菓子蛋糕，美的讓人捨不得入口。禮盒外包裝設計也特別加入巧思，以日本年節期間會在家門掛上的日本神社「注連繩」為概念，象徵「清淨、迎神、招福」的祝福。

特別為年節調配的「御年玉」綜合咖啡，除了有獨特的水果花香象徵過年討吉利，多層次的葡萄與蘋果風味，與入口後的蜂蜜甘甜尾韻。三款「富士山」造型日式雙層和菓子讓視覺味覺交織饗宴：《日出》以清透淺藍光澤的薄荷羊羹點綴金箔，重現富士山閃耀的日出光暈，下層搭配巧克力黑豆蛋糕，甜度適中；《立春》以蜂蜜白豆沙羊羹洋溢著宛如櫻花飄落的春天氣息，下層搭配紅麴蔓越莓蛋糕，感受微酸滋味；《吉綠》則選用猿田彥咖啡液製作羊羹鋪上蕎麥粒，下層搭配抹茶蛋糕融入蜜製橘皮丁，意寓吉利祝福。

(中時電子報)