三星(Samsung)第二款可折疊螢幕手機的實機，疑似在12月中旬被新浪微博大V（經過個人認證、擁有大量粉絲）提前曝光後，加速了上市計畫？根據韓媒報導，三星因為競爭對手步步進逼，不得不加速推進新機的上市腳步。日前曝光的翻蓋式摺疊機，有計畫在 2020 年 2 月上市，時間甚至比原定的上半年旗艦機 Galaxy S11 系列(暫定名稱)更早！

《韓聯社》報導，三星正在和南韓的三大電信商 SK 電訊、LG U+、南韓電信公司（KT）洽談，在二月份推出翻蓋式摺疊機。這一款手機目前的正式名稱未定，據傳價格比 Galaxy Fold (1980美金，台灣售價NT$68888)更低一些，在 1000 美金左右(約合新台幣30300元左右)。與 Galaxy Fold 有 4.6 吋外螢幕、翻開來是 7.3 吋螢幕的設計不同，三星全新的翻蓋式摺疊機約是使用6.7吋螢幕，摺疊後手機會呈現接近正方形的狀態。消息人士指出，三星翻蓋式摺疊機推出的時間預計在 Galxay S11 系列之前，會拉得這麼前面，主要是跟摩托羅拉、華為等競爭對手也預計在相近的時間推出新(摺疊)手機所致。但韓媒的報導三星並未予以回應。

針對可摺疊手機，報導指出三星預計在 2020 年目標賣出 600 萬台可折疊螢幕手機。在 2019 年 12 月中旬，三星策略創新中心（SSIC）社長孫英權介紹Galaxy Fold時脫口而出銷量(9月6日陸續在不同市場上市)已經達到100萬台，不過隨後遭到三星否認，指出當時是口誤。而若是三星訂下這麼高的年度目標，勢必是得推出更多摺疊手機款式，以及價格更為親民的機種。

先前大多認為上述三星這一款翻蓋式摺疊手機，就是 Galaxy Fold 第二代，不過根據韓媒報導，Galaxy Fold 第二代機種是另有其機。換個角度說，三星有機會在 2020 年推出的可摺疊螢幕手機，包含了翻蓋式摺疊新機外，至少還有 Galaxy Fold 第二代。

而緊接著新款翻蓋式摺疊手機之後，三星很可能在 2020 年二月份還會推出 Galaxy S11 系列。日前爆料達人 i冰宇宙指出，三星會將 S11 系列改名為 S20 系列。關於這一個三星向來都在上半年推出的旗艦機系列，價格肯定比三星折疊式翻蓋手機更親民，預計搭載 1 億畫素相機感測器、採用與 Galaxy Note 10 系列相同的 Infinity-O 的螢幕開孔設計(開口在螢幕頂端中央)，其中 Galaxy S20+ 螢幕尺寸預計是 6.9 吋，螢幕更新率達到 120Hz。將搭載高通 Snapdragon 865 處理器(也可能同時推出搭載 Exynos 990 處理器的版本)，支援 NSA/SA 雙模5G，支援超級快充功能(S20+預計搭送25W充電器)。近期有消息傳出 Galaxy S20 系列預計在 2020 年 2 月 11 日發表。但最終仍需要等候三星官方宣布的資訊才能作數。

(中時電子報)