「垃圾不落地！」昨晚韓國瑜競選團隊除了出動大批志工清理，活動場內垃圾主辦單位委外清理，今天上午稽查環境恢復，場外部份，環保局清潔隊經處理後恢復市容。（黃國峰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中市舉行的造勢活動，吸引30多萬人到場支持，活動是否超時？韓辦發言人黃健豪30日表示，總部認定是在晚上10點前就結束，選委會指出，要由警察局和環保局認定，環保局昨晚接到8件檢舉案，市府針對活動若在10點前結束，會後台上有人用擴音器尋人或尋找失物廣播，則不算晚會超時。

韓國瑜昨天在台中市舉辦造勢晚會，主辦單位宣稱已有30多萬名民眾到場，由於節目安排歌唱與舞蹈，全場嗨翻天，環保局接獲8件噪音檢舉案前往勸導。

由於規定是到晚間10點需結束，是否有超時？台中市選委會表示，並未接獲檢舉，若有人檢舉，將調閱警方出勤紀錄，如超過晚間10點仍進行競選活動，將依法開罰50萬到500萬元。

韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪指出，該總部認定並未超過晚間10點，至於有無超時，尊重警方與選委會的認定，因為昨晚散場後，台上有工作人員以麥克風代為尋人、尋物，可能被誤會還在活動時間，對周邊的住戶表達歉意。

環保局則表示，昨晚共接獲8件檢舉案，最早8點29分，大多為9點50到10點左右，但因現場量測分貝不易，環保局人員到場勸導後，晚間10點多，現場人潮散去恢復平靜。

「垃圾不落地！」昨晚韓國瑜競選團隊除了出動大批志工清理，活動場內垃圾主辦單位委外清理，今天上午稽查環境恢復，場外部份，環保局清潔隊經處理後恢復市容。

(中時 )