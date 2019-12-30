大陸社保新規明年1月1日起正式上路， KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠分析，台商如按照大陸社保新規，向大陸提出已在台灣繳納勞健保費用的相關證明時，則意味向稅務局揭露台籍員工在台取得支薪情況。若該台灣支薪部分未在大陸繳納個人所得稅，則可能引發大要求對台支薪部分補交個人所得稅的風險。

劉中惠也提醒，大陸社保新規也規範，用人單位聘用港澳居民時，為其辦理社會保險登記的「有效證件」僅含「港澳居民來往內地通行」與「港澳台居民居住證」，也就是不包括「台胞證」。對於未辦理居住證、僅持台胞證的台籍員工實際參加大陸社保、或辦理免繳社保費手續是否存在限制，仍需靜觀後續政策的執行情況。

今年11月29日，大陸人力資源社會保障部、國家醫療保障局聯合發布《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，對香港、澳門以及台灣居民在大陸繳納社會保險費、享受社會保險待遇等問題予以明確規範，並於2020年1月1日起實施。

(旺報 )