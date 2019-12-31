國民黨副總統候選人張善政於30日到基隆市仁愛區替同黨籍立委候選人宋瑋莉掃街拜票，出發前張善政針對29日總統候選人韓國瑜辯論受訪表示，很多媒體的確要提升水準。（吳康瑋攝）

國民黨副總統候選人張善政於30日到基隆市仁愛區替同黨籍立委候選人宋瑋莉掃街拜票，出發前張善政針對29日總統候選人韓國瑜辯論受訪表示，很多媒體的確要提升水準。（吳康瑋攝）

基隆選戰競爭進入最後階段，國民黨副總統候選人張善政於30日到基隆市仁愛區替黨籍立委候選人宋瑋莉掃街拜票，出發前張善政針對29日總統候選人韓國瑜辯論受訪表示，很多媒體的確要提升水準。爭取連任的民進黨籍立委蔡適應則認為，政治人物應該對第四權要有基本的尊重，他認為韓國瑜此舉「有失風度」。

韓國瑜在辯論會上針對媒體提問回答時，直指「中央社把台灣狹窄化、很可憐，蘋果日報沒水準、三立剩兩立，獨缺乏良心」。張善政指出，「我們媒體很多的確是要提升水準，這些話沒有錯阿」，現場有記者追問，韓國瑜又罵「沒水準、自我窄化」，張善政則回應，「我同意他的講法，大家自己看就知道，不用我講。」

對此，尋求連任的民主進步黨立法委員蔡適應指出，政治人物對第四權要有基本的尊重，他覺得張善政上午的發言是非常謬誤的，並指出，當他需要媒體協助宣傳的時候，就把媒體捧上天，但他發現有些事情被挖出來，但臭不可聞的時候，就把媒體批評成故意，他覺得不認同，並指出，媒體就是第四權的單位，不管好壞都會去報導，他怒轟「韓國瑜的這種行為就可以看得出來對民主法治的不尊重」，並認為其坪用詞很失風度。

而日前為傅崐萁站台引發黨內不滿的聲浪，張善政則指出，自己目標就是要下架現任的花蓮民進黨籍立委，國民黨在基隆也都是一樣的要全力支持在地的黨籍候選人宋瑋莉，強力下架民進黨立委蔡適應。他並指出，只要看到民進黨做這些壞事，每個人都是憤青，包括韓國瑜也成為憤青。

(中時 )