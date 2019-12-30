1.高階手機市佔 全球：蘋果52% 中國：華為80%

市場調研機構counterpoint research最新報告顯示，2019年第三季全球高階智慧手機市場中，蘋果依然雄踞絕對霸主地位，市佔率達到52%。榜單的前五名中，出現大陸品牌一加（One Plus）的身影，市佔率為2%，它的旗下機型在印度非常暢銷。蘋果雖仍佔據高階智慧手機的霸主地位，但2019年，華為在中國高階市場銷售額佔比超過80%，2018年為73%，佔絕對主導地位。

香港PMI 38.5 創17年新低

2.香港PMI 38.5 創17年新低

香港滙豐採購經理人指數（PMI）11月數據為38.5，創2003年4月以來最低水準。2019年以來，香港經濟受反修例風波衝擊，PMI指數從2019年4月起逐月下滑。香港財政司司長陳茂波表示，由於經濟環境轉差，香港2019年可能會發生財政赤字，為15年來首見。2019年上半年經濟僅微幅成長0.5%，第三季衰退2.9%，是2009年以來首見的負成長。

9檔A股下市 淨化資本市場

3.9檔A股下市 淨化資本市場

大陸A股2016年至2018年下市公司數分別為1家、5家、5家。截至2019年12月初，A股已出現9家下市公司，另有3家公司處於整理期，終止上市只是時間問題。這意味著，2019年可能有12家上市公司遭下市。

台灣非典型勞工增為81.9萬人

4.台灣非典型勞工增為81.9萬人

「部分工時」、「臨時性」或「人力派遣」的就業者，被稱為「非典型勞工」。據主計總處最新人力運用調查統計顯示，2019年5月非典型工作者達81.9萬人，佔全體就業人數7.13%，較2018年同期年增0.67%，增幅趨緩，人數仍創新高。

大中華區高淨值家庭 縮至198萬戶

大中華區高淨值家庭 縮至198萬戶

大中華區高淨值家庭 縮至198萬戶

5.大中華區高淨值家庭 縮至198萬戶

胡潤研究院發佈《2019胡潤財富報告》顯示，大中華區擁有千萬人民幣資產的「高淨值家庭」總數，比上年減少1.5%，至198萬戶，5年來首次減少。從地域來看，2019年大中華區千萬（人民幣）資產、億萬（人民幣）資產和3,000萬美元資產家庭，主要分佈於北京、廣東和上海三地。

飛行排碳1.4萬噸安倍稱霸G20

飛行排碳1.4萬噸安倍稱霸G20

6.飛行排碳1.4萬噸安倍稱霸G20

G20國家領導人飛行碳排放量數據出爐。日本首相安倍晉三14,442噸居首，值得注意的是，西班牙領導人的飛行里程175,000公里，比川普的130,000公里更多，排碳量僅985噸。原因在於西國的政府專機F900型重量僅約10噸；而川普的「空軍一號」重逾400噸。

《多維TW》月刊050期

(中時電子報)