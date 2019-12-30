據波音公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的最新報告顯示，原CEO丹尼斯·米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）能拿到2650萬美元以現金和股票計價的薪酬，這是737 MAX兩起空難中每位遇難者家屬獲賠14.45萬美元的約183倍 。

CBS報導稱：若加上該公司未來可能授予約3200萬美元的長期股票獎勵，他最終會拿到高達5850萬美元（約4.09億人民幣）的報酬。

米倫伯格2650萬美元的「黃金降落傘」(golden parachute)遣散費，相當於波音公司賠付給737 MAX兩起空難中每個遇難者家屬賠償金14.45萬美元的約183倍。

按照英國《電訊報》（The Telegraph）24日的說法，米倫伯格拿到的薪酬為3900萬美元，加上1300萬美元的養老退休金，其遣散費更是高達5200萬美元。這相當於遇難者家屬賠償金的約360倍。

米倫伯格是在12月23日宣佈辭職。作為一名老將，米倫伯格已在波音公司任職34年，但在其成為波音「掌門人」的近四年，他遇上了波音最受爭議、名聲最臭的時期。這也引發外界猜想，他是否引咎辭職。如果是引咎辭職，或是因故被波音解雇，則意味著還有更多公眾未知的事情在發生，米倫伯格與波音或將承擔更大的責任。

(中時電子報)