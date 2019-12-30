國立海科館因資源統整運用，預定於明年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會淚控「我要工作機會」。（資料照片／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館因資源統整運用，預定於明年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會淚控「我要工作機會」。（資料照片／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館因資源統整運用，預定於明年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會淚控「我要工作機會」。海科館餘30日表示，館方已用盡一切努力，目前情況只剩1人因個人因素導致謀合不成功，其餘外包人力皆已完成安置，並指出，因應明年庶務外包人力調整配置，其實早在10月間，就請承攬廠商協調轉介46名人力，並且這些人力雖都屬外包人員，但大多已經協助海科館多年，海科館一定盡力安置。

市長林右昌則指出，必須保障勞工應有的權益，市府已全力積極協助轉業安置及協調作業「務必讓市民、勞工安心過好年！」，並道出，保障勞工權益應為市政的第一優先，特別因年關將近，必須讓大家安心過好年，同時也請社會處協助介入，提供勞工相關協助。他指出，在市政府與海科館通力合作下，目前已協助外包人力安置率超過九成五，顯見相關措施已發揮功效，他自己也將持續關注，盡全力讓相關人員工作銜接無虞。

海科館除協請原承攬廠商轉介外，也要求明年庶務外包採購案(清潔、保全、機電)新得標廠商優先留用，同時轉介海科館的其他租賃場地經營餐飲或委外廠商工作，也請前3年得標廠商協助轉介至基隆或台北，並以基隆周邊場域工作為優先。

海科館表示，特別感謝中央、基隆市政府及各界全力支持，未來會繼續努力，增辦特展與科教活動創造在地就業機會，提供大眾最優質服務，發揮更符合社會期待的博物館責任與使命。

(中時 )