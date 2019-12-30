日本今年適逢12年一度的統一地方選舉與參議院選舉重疊的一年，沒想到參議院選舉等投票率竟跌破50%；學者指出，長期來看投票率逐漸下滑，特別是年輕族群投票率非常低。

日本放送協會（NHK）報導，7月舉行的參議院選舉投票率僅48.80%，以全國性選舉來看，是二次大戰以來第2低的水準。

而在地方性的知事選舉，18個選區中包括北海道、岩手縣、神奈川縣、鳥取縣及大分縣，都創下歷年最低投票率紀錄；18個選區中也有多達12個選區投票率跌破5成。

更有甚者，44個道府縣的議員選舉，多達8成的35個選區投票率都創下歷史新低紀錄。

專精選民投票行為研究的慶應義塾大學教授小林良彰說，長期以來投票率逐漸下滑，特別是年輕族群投票率非常低。

小林說，投票率一旦下滑，就會造成「少數人意見決定社會整體走向」；因為年輕人不去投票，就愈來愈不會出現以年輕人為主的政策。

日本經濟新聞曾報導，日本國政選舉中，20歲到29歲的族群投票率很低，連續6次大選僅有30%水準；20歲以下族群投票率也呈現下滑情況，例如2016年參議院選舉是首度將投票年齡降低到18歲，當年18歲及19歲的投票率是46%，但到2017年眾議院選舉時下降到40%。

日本財團曾在5月到6月針對1000名17歲到19歲年輕人進行網路民調，有關不投票或尚未決定是否投票，理由包括「沒時間」、「沒有支持的候選人」、「不了解政治和選舉的資訊」、「麻煩」及「沒興趣」等。

日本岡山大學公共經濟學教授岡本章說，年輕人投票率低的情況，快速發展的少子高齡化是原因之一，因為老年人占比提高，很多年輕人認為自己的意見不被採納而放棄投票，結果造成老年人的一票分量變得更重，陷入惡性循環。

(中央社)