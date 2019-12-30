越晚越濕冷！氣象局：北北基等7縣市大雨特報 16:122019/12/30 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為雷達回波圖。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 越晚越濕冷！氣象局：北北基7縣市大雨特報。(氣象局) 今天受到南方雲系持續影響，中部以北、東半部有雨，尤其下半天隨著東北季風逐漸增強，北臺灣降雨轉趨明顯，下雨時間增多。氣象局也在稍早發布大雨特報，北北基桃竹，以及苗栗山區共7縣市，有局部大雨發生。 氣象局提醒，晚上之後北臺灣氣溫明顯下降，到明天(12/31)清晨會降到16度左右。明天白天的高溫也不超過20度，屬於濕冷的天氣。明天中南部的雨勢要等到下半天會逐漸停下來，轉為多雲到晴的天氣，北部及東半部的降雨則要等到明天晚上之後降雨才有機會趨緩。 吳德榮曝這時間 冷空氣達最強12度 (中時電子報) #降雨 #氣象局 #下雨 #濕冷 #南方雲系 也許您會感興趣 推薦閱讀 北台灣大陸冷氣團到！今晚變天低溫10度 08:312019/12/26 生活 氣象局發低溫特報 今明局部地區下探10度 13:222019/12/26 生活 明日各地氣溫驟降 局部地區低溫僅10度 22:102019/12/26 生活 暴冷！明冷氣團南下 2地區探至10度 22:022019/12/26 生活 台鐵砸千萬 地震速報系統智慧化 04:102019/12/27 金融．稅務 冷氣團發威！北部東北部濕冷 08:212019/12/27 生活 今日全台降溫 下周跨年北東濕冷 13:192019/12/27 生活 跨年毀了！氣象粉專：周六晚到年底 全台一波雨 22:082019/12/28 生活 冷氣團南下 東半部難見曙光 04:102019/12/29 生活新聞 8縣市大雨！吳德榮曝這時間 冷空氣達最強12度 08:182019/12/30 生活 生活熱門新聞 好市多超夯購物袋搶翻！網驚：長這樣？ - 生活 早餐吃雞蛋地瓜最好？這種人不行 - 生活 教育部：已查證總統學位與升等論文屬實 - 生活 高血壓患者別碰！吃一口就飆血壓 - 生活 8縣市大雨！吳德榮曝這時間 冷空氣達最強12度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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