越晚越濕冷！氣象局：北北基7縣市大雨特報。(氣象局)

今天受到南方雲系持續影響，中部以北、東半部有雨，尤其下半天隨著東北季風逐漸增強，北臺灣降雨轉趨明顯，下雨時間增多。氣象局也在稍早發布大雨特報，北北基桃竹，以及苗栗山區共7縣市，有局部大雨發生。

氣象局提醒，晚上之後北臺灣氣溫明顯下降，到明天(12/31)清晨會降到16度左右。明天白天的高溫也不超過20度，屬於濕冷的天氣。明天中南部的雨勢要等到下半天會逐漸停下來，轉為多雲到晴的天氣，北部及東半部的降雨則要等到明天晚上之後降雨才有機會趨緩。

(中時電子報)