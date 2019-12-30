預計12月31日正式啟用。（樹林區供提供／許哲瑗新北傳真）

規畫入口廣場、環狀步道及休憩座椅。（樹林區供提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區大安路與文化街口一塊約2600坪的空地，過去是台鐵員工宿舍，廢棄後淪為雜草叢生的治安死角，近年在樹林區公所及地方民代爭取下，展開「新北綠家園」專案計畫，除了整理周邊環境，也規畫入口廣場、環狀步道及休憩座椅，設置草坪、地形草坡等綠地，預計12月31日正式啟用，成為在地居民休憩運動的新場域。

樹林區公所表示，這塊綠地位在大安路與文化街口的南、北兩側，其中南側綠地面積約1500坪、北側綠地面積約1100坪，為國產署所有，樹林區公所接受國產署委託管理，將2600坪閒置空地在未標售開發之前，先由新北市政府團隊整合跨局處資源，推動「新北綠家園」專案，暫提供給市民休閒遊憩使用。

樹林區公所表示，「新北綠家園」專案初期，將閒置的公有土地進行簡易綠美化，無法在基地內興建建築物設施、種植大型樹木等，未來將規畫興建社會住宅，歡迎民眾前來休憩、運動。

(中時 )