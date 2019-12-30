今年房市回溫，南台灣崛起態勢顯著，無論今年全年度移轉棟數是否突破三十萬棟，都無礙景氣復甦的判斷，畢竟今年移轉棟數仍是創下近5年以來新高，也反應了當前市場也是五年來最好的時候。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月房市交易市況熱絡，有機會反應在12月的買賣移轉棟數上，全年的移轉棟數有機會接近或挑戰30萬棟，以區域來看南台灣的崛起趨勢明顯，主要還是當地的房價所得比相對負擔輕鬆，加上就業等基本面穩定，市場的確有一波落後補漲的味道出現，尤其是台南市2011年移轉棟數還不到台北市的一半，差距約2.8萬棟，到今年台南與台北的移轉差距僅剩下4千棟，不難看出這波移轉棟數「北消南漲」的趨勢。

據內政部最新公告的移轉數據顯示，今年前11月的全國的買賣移轉棟數為27.1萬棟，全年有機會接近30萬棟的水準，若統計區域的買賣移轉棟數佔比變化，則可發現近年房市已經呈現「北溫南熱」，人口最多的雙北市房市移轉佔比從2011年的合計37%，下滑至今年的29%，但南台灣崛起態勢顯著，佔比從縣市合併後的16%，一舉拉高到21%，房市交易熱度明顯增溫。

雙北市的買賣移轉棟數佔比從2011年，北市佔14%、新北佔23%的合計37%，衰減到今年前11月的北市9%與新北市20%，合計減少約8個百分點，桃園市則維持佔比在13%，台中市則是維持在14%，台南市從6%增加到8%，高雄市則是從10%增加到13%，台南、高雄房市持續增溫，也看到許多開發商跨區往南買地推案，也帶動當地的房市人氣。

(時報資訊)