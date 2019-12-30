兆豐銀行近期推出的「留房養老」安養信託，充份協助了擁有租金收入的高齡長者解決管理及財富傳承的煩惱。「留房養老」安養信託首重個案規劃並具有高度之彈性，交付之不動產也不限於是否是高齡者本人所擁有，如有規劃為子女打點房地產之高齡者，也非常適合。由於高齡者健康狀況不同，可階段性安排啟動不動產管理及租賃物管理，妥善利用信託制度進行財富傳承與安養規劃，亦可避免不肖子女受領房產後未能盡扶養義務，也可以幫助孝順的子女活用自有資產對高齡者克盡孝道。

兆豐銀指出，若年長者已另尋養生宅承租，可考慮將原本持有房屋予以出租，並在辦理「留房養老」安養信託後，由承租人直接將租金存入信託專戶，另約定由兆豐銀行辦理專款給付養生宅的租金，以及其他生活或醫療照護需求所需。若考量財產傳承規劃，所辦理的「留房養老」安養信託，亦可將房屋產權受益人設定為子女，並約定信託存續期間，因房屋出租所收取之租金受益權保留在自己身上，達成各方面的雙贏，家和萬事興。

而若是長年旅居國外的年長者，在國內之不動產如無立刻出售的必要，「留房養老」安養信託也是她的可靠選擇，將房屋產權及租金收入交付信託由兆豐銀行管理、租賃物的管理則交由專業業者負責，除了維持產權屋況，亦可確保租金收益的收取以及為長輩所用，達成孝順長輩的心願。

兆豐銀行為禮遇高齡長的熱情參與，提供「留房養老」首年信託管理費5折之優惠方案，延長至109年2月底！

(時報資訊)