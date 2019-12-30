換新機趁現在！華碩為歡慶新年到來，自2020年1月1日起，推出多項手機促銷優惠。自2020年1月1日起至1月15日期間，消費者於全通路購買ROG Phone II或ASUS ZenFone 6，線上登錄送新款耳機！

除推出換指定新機登錄送手機的活動，華碩更攜手中華電信獨家推出ASUS ZenFone 6迷霧黑(8G/512G)，2020年1月2日至2月15日前申辦中華電信任一資費，還享有多款華碩手機優惠方案，包含：ROG Phone II加贈原廠30W快充(市價NT$1,490)；ZenFone 6中華電信獨家版本(8G/512G)，隨貨附贈ZenPower Pocket行動電源，線上登錄再送華碩30周年紀念包；ZenFone 5Z線上登錄送Waymax TY20兒童數位相機。

以創新4800萬畫素翻轉式相機獲得多項國際大獎肯定的ASUS ZenFone 6，不僅擁有強大攝影力，其搭載Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台、兩天不斷電5000mAh超長續航力，以及無開孔、無瀏海的6.4吋大螢幕，滿足消費者對旗艦智慧型手機的需求。2020年1月1日起至1月15日，於全通路購買ZenFone 6 (ZS630KL)全系列，線上登錄送真無線藍牙耳機ASUS ZenEar BT(市價NT$1,990，數量有限，送完為止)。

華碩首款真無線藍牙耳機ASUS ZenEar BT預計於1月中下旬正式開賣，延續Zen系列產品獨特的同心圓設計，兼具簡約時尚外型，並可舒適貼合耳翼，先進的音效技術提供完美音質，並支援AAC音頻格式；ASUS ZenEar BT通過IPX4防水認證，汗水、雨水都不再是聆聽音樂的阻礙；在充飽電的狀況下，可連續使用6小時，充電盒可提供額外20小時電力，充電5分鐘即可獲得60分鐘使用電力，享樂不間斷！

電競手機ROG Phone II搭載頂級Qualcomm Snapdragon 855+處理器與120Hz AMOLED螢幕，擁有強悍效能與流暢無延遲的清晰畫面，加上可大幅提升操控性的AirTrigger II超音波觸控鍵設定快捷鍵，各類電競手遊均可輕鬆駕馭、出奇制勝，助玩家贏在起點。為回饋玩家，自2020年1月1日起至1月31日，於全通路購買ROG Phone II (ZS660KL)全系列，線上登錄送全新上市的ROG Cetra Core入耳式電競耳機(市價NT$1,790，數量有限，送完為止)。

ROG Cetra Core入耳式電競耳機採用20-40 Hz寬廣的頻率響應範圍，以獨家10mm 大尺寸ASUS Essence 驅動單體提供驚人的渾厚低音和絕佳遊戲音質，讓使用者享受身歷其境且清晰的音效體驗。其專為手機遊戲設計的90度連接頭設計，讓玩家可暢玩遊戲不受拘束；採用3.5mm接頭設計，可支援多平台包括手機、PC、Mac、PS4、Xbox 及任天堂Switch，並可透過內建線控功能便利地操控播放、暫停以及音量調整，玩家可隨時隨地享受遊戲。

(中時電子報)