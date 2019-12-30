國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文最新網路民調出爐，據旅美學者林環牆今公布網路民調結果，國民黨韓國瑜60.7%%、民進黨蔡英文19.3%、親民黨宋楚瑜2.5%，韓、蔡差距41.4個百分點。網友看完也紛紛留言，「接近中間選民的聲音！」、「這才是真實的民調！」。

林環牆今(30日)在臉書公布所做民調，結果顯示，韓張配支持度高達60.7%、蔡賴配支持度19.3%、宋余配支持度2.5%，未決定的則多達17.3%。藍綠政黨候選人韓、蔡差距41.4個百分點。

林環牆說，上述結果僅供參考。但明年1月11日將是考驗台灣人民，是否有智慧有勇氣當一個不被「芒果乾」綁架的自由人。

網友看完也紛紛留言，「接近中間選民的聲音！」、「這才是真實的民調！」、「我比較相信林教授的民調！」。

(中時電子報)