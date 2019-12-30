前總統馬英九陪同國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝掃街拜票。（洪榮志攝）

前總統馬英九30日連續在台南輔選4名國民黨提名的立委候選人時，除肯定總統候選人韓國瑜前一天的辯論表現「火力十足，主導全局」外，還笑虧蔡英文總統「這個總統很好當喔！什麼事情推給前朝就好，所以他們都叫我『馬維拉』。」

馬英九在台南一整天共有11個輔選行程，從上午7點30分陪同台南市第四選區立委候選人林燕祝前往永康兵仔市場拜票開始，先後輔選第二選區立委候選人李武龍、第三選區立委候選人童小芸，直到晚上8點25分出席第五選區立委候選人蔡淑惠競選總部活動，行程滿檔。

針對韓國瑜辯論會的表現，馬英九盛讚「火力十足，主導全局」。至於韓評價馬任內8年「太軟」，馬英九也以已有詳細說明不再回應。但他卻質問蔡英文老是說中共不斷滲透台灣非常嚴重，非立反滲透法不可，可是執政都4年了，「前3年妳到哪裡去了？」馬還痛批，反滲透法涉及百萬計人民，卻沒有經過討論，甚至也沒有主管機關，蔡總統強推反滲透法，完全不尊重程序正義，只是為了選舉「拿來嚇人」，完全不尊重民主，非常獨裁。

馬英九所到之處都受到大批民眾熱烈歡迎，支持者爭相與馬合影；在傳統市場拜票時，馬英九也關心攤商的生意，頻頻詢問菜販、魚雞有關市價的問題，並強調物價平穩的重要性。鑑於農曆金鼠年將屆，應景的馬式春聯更被索取一空。馬英九還出席多位選將競選總部的小型座談會，除面對面聽取鄉親的意見，更盼望支持者集中選票，讓選將們進入國會替鄉親發聲。

(中時 )