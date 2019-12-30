瀕危野生動植物種國際貿易公約組織（CITES；又稱華盛頓公約）今年8月17至28日在瑞士日內瓦舉行第18屆締約方大會，通過包括馬加鯊在內之數種軟骨魚類列入附錄二物種，即馬加鯊相關產製品進行國際貿易時，應檢附CITES相關文件。本屆CITES通過之相關決議（含附錄二相關物種）已於今年11月26日正式生效，不論自漁船承購漁獲之進出口業者，或者自行出口銷售之漁業人，欲出口馬加鯊相關產製品時，應依規定申請CITES出口許可證。

農委會漁業署表示，CITES本屆大會通過之附錄二物種涉及我漁船捕撈之軟骨魚類，包含馬加鯊、琵琶鱝、鱟頭鱝等，其中馬加鯊為我國漁船除水鯊外第二大宗之鯊魚漁獲物。本屆通過之馬加鯊包含2種，分別為馬加鯊(Isurus oxyrinchus)及長臂馬加鯊(Isurus paucus)，前者為我國漁船常見之鯊魚漁獲物，亦為主要出口之鯊魚漁獲之一，相關區域性國際漁業管理組織中，除大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）將北大西洋馬加鯊列入管制物種外，其他區域性國際漁業管理組織如中西太平洋漁業委員會（WCPFC）及印度洋鮪類委員會（IOTC）等，並未將馬加鯊列入限制捕撈之管制物種。

漁業署呼籲，本屆CITES通過之附錄二物種相關貿易規範業已生效，出口業者承購我漁船捕撈之馬加鯊漁獲，或漁業人欲自行出口銷售之馬加鯊漁獲，均應依規定向該署申請該等漁獲之來源證明書，俾據以向經濟部國際貿易局申請CITES出口許可證，遵守CITES相關貿易規範。

(工商 )